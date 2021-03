Ein Jahr Pandemie: Jahrestag und Jubel

Exakt heute vor einem Jahr, am 13. März 2020, um 9 Uhr früh, gab es eine außertourliche Sitzung aller Ressortleiter im KURIER. Informationen über „alles wird dichtgemacht“ wurden verteilt, in Eile ein Notfallplan erstellt. Die Zeitung werde selbstverständlich weiter jeden Tag erscheinen – aber unter völlig neuen Arbeitsbedingungen.

Noch aus der Sitzung habe ich meine Teams per Text-Nachricht nach Hause geschickt. Und ab diesem Zeitpunkt war nichts mehr, wie es vorher war.

Heute jährt sich dieser Tag. Kein Jubiläum, aber ein Jahrestag, an dem man gut Resümee ziehen kann. 365 Tage sind vergangen, eine Zeit mit erhöhter Kraftanstrengung, viel Umstellung, mit Hoffen und Bangen, mit Ausprobieren und Verwerfen, mit Erfolgen und Enttäuschungen.

Nie zuvor in meiner Generation war die Arbeit so radikalem Wandel ausgesetzt, nie zuvor hat man Unternehmen und Mitarbeitern so viel abverlangt.

Innovations-Boot-Camp

Heute können wir sagen, dass wir sehr viel gelernt haben. Weil so eine herausfordernde Zeit wie ein Innovations-Boot-Camp ist. Die Mitarbeiter sind noch selbstständiger geworden, die Führungskräfte bei vielen Dingen gelassener. Es gibt ein neues Vertrauen zwischen Managern und MitarbeiterInnen.

Wer gemeinsam so ein Jahr schafft, kann sicher sein: Alle Beteiligten wissen, worum es geht; man muss niemanden im Kleinen anleiten. Nur im Großen die Richtung vorgeben. Und auch, wenn allen irgendwann in diesem schwierigen Jahr mal die Luft ausgegangen ist: Die gemeinsame Teamleistung ist es, dass man sich gegenseitig auffängt. Dass die einen stark sind, wenn die anderen schwach sind – und umgekehrt.

Diese Kolumne ist somit meinen Teams gewidmet. Danke. Jede/r Einzelne hat diesem Corona-Jahr die lange Nase gezeigt. Weshalb wir heute stärker sind als zuvor.