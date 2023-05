Die Politik der anonymen Anzeigen

Dass die ÖVP in St. Pölten deswegen an ihre Medienministerin Susanne Raab die Forderung richtet, dafür zu sorgen, dass Veröffentlichungen von anonymen Anzeigen im Zusammenhang mit einem Wahlkampf in Zukunft extra gekennzeichnet werden sollen, ist lächerlich. Das alles aber als bloße Wehleidigkeit einer Partei abzutun, die einen Wahlverlust verkraften muss, ist genauso falsch. Wenn Wahlkämpfe nur noch über die Justiz-Bande geführt und beeinflusst werden, dann hat die Politik verloren. Ein anonymer Vorwurf ist schnell erhoben, bleibt im Raum stehen und stößt nach der Wahl kaum mehr auf öffentliches Interesse. Da braucht sich dann niemand mehr wundern, dass man im Vertrauensindex ganz unten rangiert.

Ein ähnliches Bild hatte im Vorjahr der Untersuchungsausschuss des Parlaments geliefert. Erstens war damit eine Flut von Anzeigen verbunden. Zweitens musste bei den meisten heiklen Fragen der Verfassungsgerichtshof (VfGH) zur Entscheidungsfindung herangezogen werden, weil die Parteien nicht mehr imstande und auch nicht willens sind, strittige Themen untereinander auf Augenhöhe zu klären. Da verlagert man lieber das Gesetz des Handelns auf eine juristische Ebene, der dann nicht mehr widersprochen werden kann.

Wenn jetzt plötzlich versucht wird, mit schärferen Regeln für Medien die Lust auf anonyme Anzeigen zu bremsen, dann ist das bloß eine Symptombekämpfung. Und bringt letztendlich auch nichts. So lange die Parteien der massive Vertrauensverlust in der Bevölkerung weniger schmerzt als die Angst, in der Diskussion mit dem politischen Gegner nicht punkten zu können, wird die Gürtellinie in der heimischen Politik auch in Zukunft keine Grenze markieren.