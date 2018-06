Historisch gesehen am konservativsten in Europa waren und sind die spanischen Christdemokraten im währenden Schatten des Franquismus: Subsidiarität werten sie bis heute als Zentralismus; am sozialsten wirkte bis in 1970er Jahre die italienische Democristiana unter Aldo Moro, den linksextreme Terroristen umbrachten, weil er in radikalster Auslegung von Personalität einen Historischen Kompromiss zwischen Christdemokratie und Kommunismus einzuleiten beabsichtigte; und am liberalsten erscheinen eben die deutschen Christdemokraten unter Angela Merkel in deren Interpretation von Solidarität mit Flüchtlingen.

In der Tat auf die Spitze treibt die Frage indes jener Mann, der seine politische Karriere als Liberaler begann und als „Illiberaler“ beendet: Viktor Orban. Wenn er und seine Adepten meinen, dass Christdemokratie an sich nicht liberal sei, dann ist dies nicht nur historisch, sondern auch pro futuro falsch. Dennoch: Gerade als liberale Christdemokraten begegnen wir ihm mit der anderen Medaillenseite von Solidarität, Toleranz, und beantworten so die neue Gretchenfrage nicht nur für ihn, sondern auch für uns in all ihrer Spannung.

Thomas Köhler ist Herausgeber des biennalen „Jahrbuchs für politische Beratung“ (nächster Band im Herbst 2018).