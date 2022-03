Die Gratis-Testerei muss vorbei sein

Rekorde können etwas Grandioses sein, in Sport und Wirtschaft beflügeln sie bisweilen. In einer Pandemie – und ja, diese ist leider noch immer nicht überstanden – gilt das glatte Gegenteil; vor allem dann, wenn es um die Zahl der Erkrankten geht.

Unglaubliche 60.000 Neuinfizierte meldeten die Behörden am Mittwoch (siehe Seite 8). Das ist seit Ausbruch der Pandemie der absolute Rekordwert, und nur um die Zahl ein wenig einzuordnen: Mittlerweile infizieren sich jeden Tag so viele Menschen mit Corona wie in mittelgroßen Städten wie Villach oder Wels leben.

Vor diesem Hintergrund mutet es zunächst einmal verrückt an, das kostenlose Testen rasch einzuschränken. Und ja, es war auch nicht gerade vertrauensbildend, das Aus für die Gratis-Tests großtönend zu verlautbaren, und die praktischen Antworten gleichzeitig schuldig zu bleiben. „Was kosten die Tests in Zukunft?“, „Wie geht es in den Schulen weiter?“ – solche Fragen muss man gleich beantworten.