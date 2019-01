Demokratie, Freiheit, Macht – ein schwieriges Zusammenspiel

Snyder beschreibt Wladimir Putin als wirtschaftlich gescheiterten Präsidenten, der seinem Volk statt Wohlstand neue Stärke und Patriotismus anbietet. Putin habe verstanden, dass er mit einer rechtsstaatlich organisierten EU nicht zurechtkommen werden. Also beschloss er, so Snyder, die EU zu zerstören. „Nützliche Idioten“ fanden sich schnell, von ehemaligen Politkern wie Gerhard Schröder ( SPD) bis zu rechtspopulistischen Parteien, die sich auffällig einstimmig stets positiv zu Putin äußern. Begleitet wird diese Kampagne von offiziellen Sprachrohren, wie dem Regierungssender Russia Today in vielen Sprachen, sowie den Internet-Trolls, die zahlreich westliche Websites bevölkern. Der andauernde Krieg in der Ukraine soll auch zur Destabilisierung der EU beitragen.

Westliche Demokratien neigen dazu, die Zukunft als Fortsetzung der bisherigen Geschichte zu sehen. Rechtspopulisten hingegen bieten ein verklärtes Bild der Vergangenheit, mit nationalistischen Gefühlen könne man sich gegen die Unsicherheiten der Zukunft schützen. Im Buch „Über Tyrannei“ warnte Snyder schon, dass sich Menschen wieder freiwillig autoritären Führern unterwerfen werden, wie schon früher. Also: „Leiste keinen vorauseilendenden Gehorsam.“ Das klingt doch sehr aktuell.