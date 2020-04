Sollen die Salzburger Festspiele stattfinden?

PRO: Kunst ist keine bloße Dekoration

"Die Kunst ist ein Lebensmittel", davon war Max Reinhardt bei der Gründung die Salzburger Festspiele 1920 fest überzeugt – nicht, obwohl die Zeiten so schlecht waren, sondern, weil sie so schlecht waren. Die Kunst stiftet Sinn für den Einzelnen, Kunst und Kultur geben aber auch ganzen Völkern Selbstbewusstsein und Identität. Diese wunderbare Erfahrung machten die Österreicher nach dem 1. Weltkrieg und nochmals vor 75 Jahren. General Clark, Chef der US-Besatzungsmacht, zwang die Salzburger förmlich, bereits vier Monate nach Kriegsende wieder Festspiele abzuhalten – weil dies "ein Beweis dafür ist, dass die gemeinsame Arbeit ..., ein freies unabhängiges Österreich wiederherzustellen, bald glücken wird".

Diesem Glauben an die Kraft der Kunst in düsteren Zeiten verdanken die Festspiele ihre Existenz. Ich käme mir wie eine Verräterin vor, würde ich nicht für die Abhaltung auch in Corona-Zeiten kämpfen. Wenn aber Virologen und Politik zur Meinung kommen, dass die Gesundheit weiter die Absage aller Veranstaltungen erfordert, hat selbstverständlich auch für uns die Sicherheit Priorität.

Ich kämpfe für alle, die Kunst herstellen. Leider habe ich aber zunehmend den Eindruck, dass viele Politiker – gleich welcher Couleur – in der Kunst bloße Dekoration sehen. Während zurecht Bemühungen laufen, um Fitnesscenter und Fußballplätze zu öffnen, scheint ein Sommer ohne Kulturveranstaltungen nur Wenige zu besorgen. Die Stimmung im Land ist allerdings eine andere. Wie schrieb mir jüngst eine Dame aus Oberösterreich: "Ich brauche keinen Baumarkt, ich brauche die Festspiele." Weil Kunst ein Lebensmittel ist und keine Deko.

Helga Rabl-Stadler ist Präsidentin der Salzburger Festspiele