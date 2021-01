Anleitung zum Glücklichsein

Wie viel Unterstützung bekommen junge Menschen tatsächlich, wenn sie die vielleicht wichtigste Weichenstellung (neben der Partnerwahl) in ihrem Leben vornehmen? Stellt ihnen jemand die richtigen Fragen zu Wünschen, Begabungen und Berufswahl? Erkundet jemand mit ihnen, welche Möglichkeiten es gibt? Welche Branchen man ansteuern könnte? Welche Unternehmen in Frage kommen? Ob Lehre oder Hochschule, Anstellung oder Selbstständigkeit richtig sind?

Fragen über Fragen in einer Lebensphase, in der es abseits von Schule und Berufsplanung oft chaotisch und konfus zugeht, sich vieles neu auftut oder komplett umordnet. Also, wohin gehen und wen fragen, wenn es um die Lebensplanung geht? Eltern? Großeltern? Freunde? Lehrer? Berufsberatungsstellen?

Willst du im Leben Zeit oder Geld?

Alle gut, wenn es die Berater ernst mit einem meinen und ein gesteigertes Interesse daran haben, sich auf diese komplexe Antwortfindung einzulassen. Und darüber hinaus eine noch wichtigere Thematik mit den Jungen ergründen: Willst du im Leben Zeit oder Geld? Also den einfacheren Durchschnittsweg oder die Karriere mit hohen Zielen und Ansprüchen?

Beides – Zeit und Geld – ist oft nur sehr schwer miteinander zu vereinbaren. Das eine schließt das andere meist sogar aus. Bei Lehrern sind Tages- und Jahresablauf exakt geregelt, die Aufstiegsmöglichkeiten sind jedoch ziemlich limitiert, Bonuszahlungen oder Extra-Geld gibt es nicht. Bei Anwälten, gerade am Anfang der Karriere, ist immenser Einsatz notwendig, die Arbeitswoche umfasst oft sechs lange Tage, aber Aufstiegsmöglichkeiten und Bezahlung sind top. Und dazwischen gibt es viele andere Berufe, die sich irgendwo auf dieser Zeit-oder-Geld-Skala einordnen lassen. Und die alle, mit der richtigen Herangehensweise, Sinn machen.