Angst zerstört die Freiheit der Bürger

Über all diesen Vorgängen steht aber die Frage, wie frei und unabhängig sich die Menschen in unserem Land fühlen. Und ob Freiheit überhaupt wichtig ist. Leider greift die Politik traditionell weit in die Wirtschaft hinein. Da werden Jobs noch immer nach Parteizugehörigkeit und Dienstbarkeit vergeben. Dagegen hat die FPÖ stets protestiert, weil sie benachteiligt war, aber sie hat auch diesmal wieder schnell gelernt. Da sie über zu wenig ausgewiesenes Personal verfügt, werden auch spät Berufene gerne genommen. Bei der ÖVP wiederum reicht die Mitgliedschaft in der Partei nicht immer, manchmal hilft die Nähe zu gewissen Personen noch mehr. „Neu regieren“ kann man sich anders vorstellen, aber dort, wo die SPÖ noch etwas zu verteilen hat, gilt Ähnliches. Wie die Parteien Abhängigkeiten schaffen, hat etwas Entwürdigendes. Wer länger etwa in Deutschland gelebt hat, tut sich schwer mit diesen Methoden, mehr noch: Es ist bedrückend, wenn ausgewiesene Fachleute betonen, sie würden sich zur Politik lieber nicht mehr äußern, das könne nur schaden. Politisch Lied ist aber kein „garstig Lied“, sondern Grundlage von Demokratie und Freiheit und nach westlichem Verständnis jedenfalls auch Grundlage für Wohlstand.