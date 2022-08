Wohn-Eigentum ist in Österreich sehr teuer geworden

Der Traum von der eigenen Wohnung in Österreich wird immer teurer. Der Preis pro Quadratmeter für Neubau-Wohnungen ist im Jahr 2021 um 11 Prozent auf 4.782 Euro gestiegen. In den ersten drei Monaten des heurigen Jahres stieg der Preis pro Quadratmeter dann noch einmal um 13 Prozent.

Österreich ist damit neben Deutschland und Frankreich eines der teuersten Länder beim Wohnungs-Kauf. Nur in Großbritannien zahlt man mehr, nämlich 4.905 Euro pro Quadratmeter. Nirgends wird auch so viel gebaut wie in Österreich. Im Vergleich günstig ist in Österreich aber das Mieten von Wohnungen.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie auch hier: