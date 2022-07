Weitere Überreste von Toten nach Gletscher-Lawine entdeckt

Am Sonntag ist es in dem italienischen Gebirge, den Dolomiten zu einer Gletscher-Lawine gekommen. Dabei sind mindestens 9 Menschen in den Tod gerissen worden. Die Suchaktion nach 3 weiteren Vermissten ging am Donnerstag weiter. Dabei wurden Leichenteile, Ausrüstungsgegenstände und Rucksäcke gefunden.