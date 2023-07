Viral: Balkan-Rapper wird von einem Loch auf der Bühne geschluckt

"Geht mir gut, alles ok". Seine Entwarnung an die Fans versah Jala Brat mit einem Herzchen. Gepostet hatte der bosnische Rapper seine Botschaft unter dem kurzen TikTok-Video von seinem Auftritt auf der kroatischen Insel Pag, das nicht nur seinen Fans in Erinnerung bleiben dürfte.

Die Musik des 37-Jährigen, der durch seine Zusammenarbeit mit dem Wiener Rap-Superstar Raf Camora und dem gemeinsamen Auftritt beim Donauinselfest auch dem österreichischen Publikum bekannt ist, spielte am Sonntagabend eine eher untergeordnete Rolle.

