Viele Bäckereien denken wegen der hohen Energiekosten ans Schließen

Wegen der hohen Gaspreise und Strompreise haben viele Bäcker Probleme. Viele denken daher daran, für immer zu schließen.

In Bäckereien wird viel Energie benötigt. Sie brauchen die Energie für die Backöfen und Teigkühler. Aber die Energiekosten sind für sie jetzt bis zu 10 Mal teurer als im vorigen Jahr. In kleinen Betrieben stiegen die Energiekosten auch deutlich an. Man rechnet daher auch damit, dass Backwaren bald deutlich teurer werden.