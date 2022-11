Twitter holt einige Mitarbeiter nach Entlassungen zurück

Der Milliardär Elon Musk hat die Internetseite Twitter vor einigen Tagen für 44 Milliarden Dollar gekauft. Eine Milliarde sind 1.000 Millionen. Musk hat als erstes die Hälfte der Mitarbeiter entlassen. Jetzt will Twitter einige der Mitarbeiter zurück haben. Sie wurden anscheinend aus Versehen entlassen.

Musk will einige Dinge bei Twitter ändern. Zum Beispiel gibt es sogenannte "bestätigte" Konten. Das heißt, sie gehören sehr bekannten Menschen. Zum Beispiel Politikern. Sie zeigen mit ihrem Konto, dass sie es auch wirklich sind. So kann niemand anderer ihre Namen auf Twitter verwenden, um Nachrichten zu schreiben. Die "bestätigten" Konten waren bisher gratis. Aber in Zukunft sollen sie Geld kosten.