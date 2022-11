Stromkosten-Bremse kommt mit 1. Dezember

Am 1. Dezember tritt die Stromkosten-Bremse in Kraft. Die Stromkosten-Bremse gilt für alle Haushalte mit einem Stromvertrag. Sie dauert bis Juni 2024. Die Stromkosten-Bremse senkt die Stromkosten der Haushalte in Österreich.

Ab Dezember müssen nämlich Haushalte für einen Stromverbrauch bis 2.900 Kilowattstunden nur 10 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Verbraucht man mehr als diese 2.900 Kilowattstunden, bezahlt man auch mehr. Bei der Stromkosten-Bremse soll jeder Haushalt durchschnittlich 500 Euro pro Jahr einsparen. Ein eigener Antrag ist dafür nicht notwendig.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

