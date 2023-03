Städtetourismus in Österreich nimmt Fahrt auf

Wegen Corona hat es in den Jahren 2020 und 2021 wenig Touristen in Österreich gegeben. Vor allem die Städte waren davon schwer getroffen. Im Jahr 2022 ging es aber wieder bergauf. In den 9 Landeshauptstädten gab es insgesamt mehr als 2 Millionen Nächtigungen. Das ist ein Plus von 126 Prozent zum Jahr davor und entspricht 78 Prozent der Nächtigungen vor Corona, im Jahr 2019.

Die meisten Nächtigungen von allen Landeshauptstädten gab es in Wien. Für das Jahr 2023 erwartet man, dass die Zahlen weiter wachsen.

