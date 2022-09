Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II.

Am Montag hat das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. stattgefunden. An einem Trauergottesdienst in der Westminster Abbey nahmen rund 2.000 Gäste teil. Unter den vielen Gästen waren viele Staatschefs und Regierungschefs. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen war dort.

Nach dem Gottesdienst wurde der Sarg mit einem Kanonenwagen durch London gefahren. Hinter dem Sarg gingen die vier Kinder der Queen, König Charles III., Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward. Hunderttausende Zuschauer verfolgten den Trauerzug auf den Straßen.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

