In Kroatien, wo die regulierten Preise anders als in Slowenien auf allen Tankstellen gelten, kam es am Dienstag auch zur Veränderung. Diesel verbilligte sich um 6 Cent auf 1,34 Euro pro Liter. Der Preis für Normalbenzin sank um 1 Cent auf 1,39 Euro, wie kroatische Medien berichteten. Die Preise sind ebenfalls die nächsten zwei Wochen gültig.