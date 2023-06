SPÖ-Chef Doskozil will eine starke SPÖ

Am Samstag wurde Hans Peter Doskozil zum neuen Parteichef der SPÖ gewählt. Gleich nach der Wahl sagte er, dass er nie mit der FPÖ zusammen regieren will. Er will der FPÖ aber viele Wähler wegnehmen. Die SPÖ soll so stark werden, dass sie auch nicht zusammen mit der ÖVP regieren muss. Das hat viel Kritik hervorgerufen, sowohl von seiner Partei als auch von der ÖVP. Darum schwächte Doskozil seine Aussagen ab.

Eine Zusammenarbeit mit der FPÖ schloss er erneut aus. Mit der ÖVP will er gemeinsam regieren, wenn das eine Zusammenarbeit zwischen ÖVP und FPÖ verhindert. Seiner Meinung nach braucht Österreich aber eine ganz andere Regierung. Darum will Doskozil eigentlich auch, dass SPÖ zusammen mit Grünen und NEOS regiert.