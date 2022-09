Sorge um Gesundheit der Queen

Große Sorge in Großbritannien um die Gesundheit von Königin Elizabeth II. Ihre Ärzte empfahlen, dass die 96-jährige Queen "weiter unter ärztlicher Aufsicht bleibt". Kronprinz Charles und sein Sohn Prinz William fuhren am Nachmittag zum Schloss Balmoral in Schottland, wo sich die Queen aufhält. Die britische Regierungs-Chefin Liz Truss erklärte, das ganze Land sei "zutiefst besorgt".

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

