Balkan-Musiklegende Saša Popović ist verstorben

Saša Popović, Gründer und Kreativdirektor der serbischen Medienfirma Grand Production, ist am 1. März 2025 verstorben.

Der Produzent wurde am 24. April 1954 in der serbischen Stadt Novi Sad geboren. Über Jahrzehnte hinweg prägte er die Musiklandschaft auf dem Balkan durch die Entdeckung neuer Talente und die Förderung junger Künstler.

Wie das Unternehmen bekannt gab, litt Popović an einer schweren Krankheit. Weitere Einzelheiten wurden nicht veröffentlicht.

"Seine Energie, Hingabe und Kreativität werden in den Liedern, Künstlern, Shows und all dem, was er geschaffen hat, für immer weiterleben", erklärte Grand Production.

Popović hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder. Details zur Beisetzung werden noch bekannt gegeben.