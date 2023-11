Post stellt im Kampf gegen Gewalt an Frauen neue Briefmarke vor

Es gibt auf der Welt und auch in Österreich immer noch Gewalt gegen Frauen durch Männer. Das ist nicht gut. Nun hat sich auch die Post etwas überlegt, um zu zeigen, dass das nicht gut ist. Die Post hat mit Frauenministerin Susanne Raab am Dienstag eine neue Briefmarke vorgestellt.

Auf dieser Sonderbriefmarke sind Bilder von verschiedenen Frauen zu sehen. Über ihnen ist eine geöffnete Hand. Sie soll die Frauen schützen. Außerdem steht auf der Briefmarke "Nein zu Gewalt an Frauen". Am 25. November ist der weltweite Tag gegen Gewalt an Frauen. Es gibt von da an bis zum 10. Dezember 16 Aktionen. Sie finden weltweit statt und sollen auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen.