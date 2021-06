In Wien ist am Samstag eine junge Frau ermordet worden. Inzwischen weiß man, dass es sich um ein 13 Jahre altes Mädchen handelt. Das Mädchen wurde am Sonntag von seinen Eltern identifiziert. Die Polizei weiß noch nicht, was genau geschehen ist. Zur Zeit werden Freunde und Bekannte des Mädchen befragt. Das Mädchen wohnte in Niederösterreich. Wieso das Mädchen nach Wien gekommen ist, weiß man auch noch nicht.

Das Mädchen war am Samstag bei einem Baum zwischen zwei Straßen entdeckt worden. Die Polizei glaubt, dass das Mädchen in einer Wohnung oder einem Haus erwürgt wurde.

