Neuer Grabstein für königliches Familiengrab in Windsor

Am Montag ist Königin Elisabeth II. in Windsor in Großbritannien beerdigt worden. Für das Familiengrab der Königin gibt es deshalb einen neuen Grabstein. Auf dem alten Marmorstein standen nur die Namen von den Eltern der Königin.

Nun sind auch Königin Elizabeth II. und ihr Mann, Prinz Philip, darauf verewigt. Prinz Philip starb im Jahr 2021.

Nach dem Tod der Queen wurde auch er in das Familiengrab in Windsor gebracht.