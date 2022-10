Mordermittlungen nach tödlichem Autounfall in Niederösterreich

In Litschau in Niederösterreich ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Gewaltverbrechens. Eine 87-jährige Frau war am Freitag von einem Auto überrollt und dabei getötet worden. Das Auto gehört ihrem 73-jährigen Ehemann, der festgenommen wurde. Die Polizei glaubt, dass es Mord war.

Ein Fußgänger hatte am Freitag die Rettung geholt, nachdem er Hilferufe gehört hatte. Die Frau war unter einem Auto eingeklemmt, der Notarzt konnte aber nichts mehr für sie tun. Ihr Ehemann lag hinter dem Auto auf der Fahrbahn. Er war am Kopf leicht verletzt und alkoholisiert. Bisher ist er nicht geständig.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

