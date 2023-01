Klima-Aktivisten stoppten den Verkehr am Wiener Praterstern

In ├ľsterreich haben am Dienstag wieder Klima-Aktivisten von der "Letzten Generation" protestiert. Sie haben sich am Wiener Praterstern auf Zebrastreifen festgeklebt oder auch nur hingesetzt. Damit blockierten sie den Verkehr. Sie forderten zum Beispiel Tempo 100 auf Autobahnen.

Die Polizei war mit 3 Fahrzeugen und auch einem Hubschrauber dort. Von den 16 Klima-Aktivisten wurden 15 festgenommen.