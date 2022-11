Kampagne "16 Tage gegen Gewalt" gestartet

Am Freitag hat die Kampagne "16 Tage gegen Gewalt" begonnen. Die Kampagne läuft vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. Während der Kampagne werden weltweit bekannte Gebäude mit orangem Licht bestrahlt. Damit soll auf das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht werden.

Es gibt zahlreiche Forderungen nach einem besseren Opferschutz für Frauen. Denn Gewalt ist für viele Frauen und Mädchen nach wie vor tägliche Realität. In Österreich gab es heuer laut Zählung des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser bereits 28 Morde an Frauen.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

