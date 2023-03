In Wien dürfen Radfahrer öfter bei Rot rechts abbiegen

In Österreich gibt es seit Herbst neue Regeln im Straßenverkehr. Radfahrer dürfen dann rechts abbiegen, wenn die Ampel rot ist. Das darf man aber nur bei Ampeln mit einem entsprechenden Hinweis-Schild. Das sind in Wien bisher nur 10 Ampeln. Nun kommen 150 Ampeln dazu, an denen man rechts abbiegen darf.

Im April werden an diesen Kreuzungen die Hinweis-Schilder angebracht.