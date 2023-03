In Österreich sind Tiefkühlprodukte immer beliebter

Während der Corona-Lockdowns sind in Österreich mehr Tiefkühlprodukte verkauft worden als davor. Das hat eine Studie vom Lebensmittelkonzern iglo ergeben. Die Menschen mussten während der Lockdowns mehr daheim kochen. 2022 wurden in Österreich 92.442 Tonnen Gefrorenes verkauft. Da sind Pizza, Eis und Torten nicht mitgerechnet. 2019 waren es noch 89.641 Tonnen Gefrorenes. 2022 wurde in 95,5 Prozent der Haushalte Tiefkühlprodukte gekauft.

Am 6. März ist der "Tag der Tiefkühlkost". Am 6. März 1930 wurden in den USA das erste Mal Tiefkühlprodukte in den Supermärkten angeboten. Das war vor 93 Jahren.