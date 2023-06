In den Alpen war der Winter viel zu mild

Der Winter 2022/23 war in den Alpen besonders warm und trocken. Lange Zeit schneite es auf den Bergen nur sehr wenig. Erst im März und im April schneite es sehr viel. Dadurch gibt es in den Alpen wieder genug Schnee.

Von Ende Dezember bis Anfang Jänner war es in den Alpen besonders warm. Es gab in dieser Zeit sogar Temperatur-Rekorde. Am Silvester-Tag war es am Hohenpeißenberg in Deutschland fast 19 Grad warm. So warm war es dort zwischen Mitte Dezember und Mitte Jänner noch nie.