Greenpeace fordert, dass alte Bahnstrecken wieder verwendet werden

In der EU ist zwischen 1995 und 2018 das Straßennetz um über 30.000 Kilometer gewachsen. In derselben Zeit ist aber das Schienennetz um über 15.000 Kilometer kleiner geworden. Das sind Berechnungen von der Umwelt-Schutz-Organisation Greenpeace. Auf dem Straßennetz fahren Autos und Lkw. Auf dem Schienennetz fahren Züge. Die Länder Großbritannien, Norwegen und die Schweiz werden in dieser Rechnung mitgezählt.

Laut Greenpeace ist das Schienennetz besonders in Österreich kleiner geworden. Es gibt auch zu viele stillgelegte Bahnstrecken und Bahnhöfe. Greenpeace fordert, dass sie wieder gestartet und verwendet werden.

Die Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) antworteten, dass sie schon viel Geld für die Modernisierung der Bahnen verwendet haben. Aber sie müssen mit dem Geld sorgsam umgehen. Deshalb können sie nicht alle Strecken und Bahnhöfe modernisieren.