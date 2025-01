Die Sicherheitskameras des Belgrader Flughafens "Nikola Tesla" haben am 8. Jänner filmreife Szenen aufgenommen.

Darauf zu sehen ist eine Frau, die sich im Stile eine Meisterdiebin kriechend und schlängelnd durch die Sicherheitsschleusen schummelt. In kürzester Zeit erlangte die Frau Ruhm in den sozialen Netzwerken.

Danach begann ihr Abenteuer - zuerst durch die E-Gates, die laut Medien erst kürzlich in Betrieb genommen worden sind, dann vorbei am Laufband und dem Sicherheitsscanner. Das Video endet erst nachdem die Frau die ganze Sicherheitskontrolle hinter sich gelassen hat.

Über die Hauptdarstellerin des Belgrader "Flughafen-Krimis" ist bislang bekannt, dass sie kurz zuvor in Serbien gelandet ist - nachdem sie aus Frankreich abgeschoben worden war. Die serbische Staatsbürgerin soll es Medienberichten zufolge nach der Ankunft in Belgrad irgendwie geschafft haben, den Wachen zu entkommen.

Die Frau scheiterte erst am Boarding

Der Frau gelang es, fast bis zum Flugzeug der Fluggesellschaft Wizzair zu gelangen, das nach Malta fliegen sollte. Erst beim Boarding stellte die Besatzung fest, dass sie weder ein Ticket noch einen Reisepass hatte. Also rief man die Polizei an, die die Frau in Gewahrsam nahm.

Es ist unklar, wie keiner der vielen Polizisten, die am Flughafen patrouillieren sollten, die krabbelnde Frau übersah bzw. niemand von der Sicherheitskontrolle auf den zahlreichen Monitoren der Videoüberwachungskameras von ihr Notiz nahm.