Erste Lieferung des Corona-Impfstoffs Valneva nach Österreich

In Österreich gibt es jetzt einen neuen Impfstoff gegen Corona. Der Impfstoff stammt von der österreichisch-französischen Firma mit dem Namen Valneva. Am Montag wurden 74.0000 Impf-Dosen nach Österreich geliefert. Ab Donnerstag wird der Impfstoff an die Bundesländer verteilt.

Der Impfstoff von Valneva ist ein sogenannter Totimpfstoff. Das bedeutet, er enthält abgetötete Bestandteile des Corona-Virus. Die meisten Impfungen gegen andere Krankheiten sind auch Totimpfstoffe. Viele Menschen haben auf den Impfstoff von Valneva gewartet.