Erdbeben in Afghanistan mit vielen Toten und Verletzten

In dem Land Afghanistan in Asien hat es am Dienstagabend ein schweres Erdbeben gegeben. Dabei sind mindestens 1.000 Menschen gestorben. Mindestens 1.500 Menschen wurden dabei verletzt. Man geht davon aus, dass diese Zahlen noch weiter steigen werden. Viele Häuser wurden zerstört.

Die Rettungskräfte haben Schwierigkeiten die Verletzten zu retten. Die Dörfer liegen dort nämlich in abgelegenen Bergregionen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++