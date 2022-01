Enes Kara: Ein Suizid, der die Türkei erschüttert

Rund 30 aktive "Gemeinden"

Diese werden von religiösen Gemeinden (cemaat) betrieben. Davon gibt um die 30 in der Türkei. In den letzten Jahren gab es immer wieder Skandale, um die von ihnen betriebenen Heime. 2016 erschütterte beispielsweise das Aufdecken des Kindermissbrauchs in den Ensar Vereinen die Türkei. Erst vor wenigen Wochen wurde der 18-jährige Mehmet Sami Tuğrul vom Koch des illegal betriebenen Heims in Antalya ermordet.

Enes Kara wohnte laut Medienberichten in einem Studentenheim der Risale-i Nur-Bewegung. In einem Interview gab sein Vater bekannt, dass er seit 28 Jahren in der Gemeinde sei. "Er wohnte nicht im Wohnheim, sondern mit vier Freunde im selben Haus. Da wir wollten, dass sich unser Kind spirituell entwickelt, sollte er dort wohnen. Er hatte keine Beschwerden und sagte, es gehe ihm gut, wenn wir uns trafen", sagte Mehmet Kara im Interview mit dem türkischen Ableger der BBC. Dieser betont zudem, dass der Grund für den Suizid seines Sohnes nicht die aufgezwungene religiöse Lebensweise, sondern die Unzufriedenheit mit seinem Studium war.

Forderung nach Schließung

Der Aufschrei gegen die "Cemaat"-Heime ist nun groß. Auf sozialen Medien fordern viele unter dem Hashtag #CemaatYurtlarıKapatılsın die Schließung der Heime. „Vergessen wir nicht, dass unsere Hauptaufgabe darin besteht, unsere Kinder zu beschützen und zu bewachen. Es dient nicht dazu, bigotter Mentalitäten zu dienen“, schrieb unter anderem Tarkan, einer der populärsten türkischen Sänger.

Helin Çakır vom Studentenbund argumentierte, dass die Mieten nach der Pandemie exorbitant gestiegen seien und viele einkommensschwache Studenten, die keinen Platz in staatlichen Wohnheimen fanden, in Gemeinschaftsheime gezwungen würden.

Reaktion aus Istanbul

Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu veröffentlichte nach dem Vorfall ein Statement, wonach die städtischen Studentenheime erstmals uneingeschränkt für alle Studenten zur Verfügung stehen sollen. „Sie haben unsere Kinder jahrelang in einige Stiftungen, Vereine und Wohnheime gebracht. Deshalb haben wir zum ersten Mal in der Geschichte unsere Studentenwohnheime für alle geöffnet. Der Verlust von Enes Kara tut mir sehr leid. Wir werden unsere Jugend mehr unterstützen, kein junger Mensch soll sich allein und hilflos fühlen“, hieß es darin.