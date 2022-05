Ein Wortschatzkalender soll Kindern helfen, spielerisch Deutsch zu lernen

Mit dem neuen, interaktiven Wortschatzkalender bekommen Kinder ab drei Jahren eine neue spielerische Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Dieser kommt mitunter in Kindergärten zum Einsatz, an denen eigenes Sprachförderpersonal die Kinder beim Deutscherwerb unterstützt. Mit täglichen Suchaufgaben, detailreichen Illustrationen und mehr als 380 Stickern kann so Deutschförderung spielerisch und abwechslungsreich stattfinden.

Da derzeit auch viele vertriebene ukrainische Kinder erhöhten Sprachförderbedarf haben, übergab der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) am Donnerstag 450 Wortschatzkalender an die Wiener Kinderfreunde, die sich in ihrer pädagogischen Arbeit für Chancengleichheit und eine kinderfreundliche Gesellschaft einsetzen.

Deutscherwerb spielerisch fördern

"Der Wortschatzkalender kombiniert anregende Illustrationen, Bildsticker, gereimte Suchaufgaben, pädagogisches Begleitmaterial sowie Sprach- und Sprechanlässe in einem. So können frühe Sprachförderung und Wortschatzerweiterung das ganze Jahr, Tag für Tag, einfach und spielerisch in den Alltag integriert werden", erklärt Birgit Kofler, Leitung Team Spracherwerb beim ÖIF.

"Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, sollen stolz auf ihre Familiensprache sein und vom Kindergarten an die bestmögliche Unterstützung erhalten, um die Bildungssprache Deutsch zu erwerben. Dafür braucht es gut ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen und entsprechende Materialien, um die Zweitsprache von Anfang an mit Freude und spielerisch lernen zu können. Die Wortschatzkalender, die allen unseren Kindergartengruppen zur Verfügung gestellt werden, werden dazu beitragen", ist sich Alexandra Fischer, Geschäftsführerin der Wiener Kinderfreunde, sicher.

Von Pädagog/innen entwickelt

Entwickelt werden alle Lernmaterialien von erfahrenen Pädagoginnen und Pädagogen für die praktische Verwendung im Kindergartenalltag. Bei der Erstellung der Lernmaterialien fließen interdisziplinäres Wissen aus Pädagogik, Sprachwissenschaft und Verlagswissenschaft sowie neueste Erkenntnisse aus dem Sprachförderbereich ein. Alle Materialien zur Sprachförderung beinhalten umfangreiches Begleitmaterial, um Kinder aktiv einzubinden und zum Mitmachen und Lernen anzuregen.