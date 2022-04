Ein Mann attackierte Grünen-Politikerin Sigrid Maurer

Die Politikerin Sigrid Maurer von den Grünen wurde am Donnerstag mit einem Glas beworfen. Sie wurde im Gesicht getroffen. Das Glas zerbrach nicht und Maurer wurde auch nicht verletzt.

Dieser Vorfall passierte in einem Lokal in der Wiener Innenstadt. Der 26 Jahre alte Verdächtige beschwerte sich bei Maurer über die Corona-Maßnahmen in den letzten 2 Jahren. Dann kam es zu einem Streit. Am Ende warf der Mann das Glas.

Der Mann wurde angezeigt. Er bedauert den Vorfall. Er sagte, es war ein Fehler.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++

Hier lesen Sie mehr zu diesem Thema: