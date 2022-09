Der heurige Sommer war so warm wie noch nie

Heuer war der Sommer in Europa besonders warm. Die Sommermonate Juni bis August waren so warm wie noch nie seit man die Temperaturen aufzeichnet. Das hat der europäische Klimawandel-Dienst Copernicus am Donnerstag bekanntgegeben. Im Durchschnitt war dieser Sommer um 0,4 Grad wärmer als die bisherigen Rekord-Sommer in den Jahren 2018 und 2021.

Die Temperatur-Aufzeichnungen von Copernicus reichen bis zum Jahr 1979. Der Dienst nutzt auch Daten von Bodenstationen, Ballons, Flugzeugen und Satelliten, die bis zum Jahr 1950 zurückreichen.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Mehr dazu lesen Sie auch hier: