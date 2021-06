Bisher 361 Fälle von Delta-Variante von Corona in Österreich

Die Delta-Variante vom Corona-Virus breitet sich auch in Österreich aus. Die Variante wurde zuerst in Indien entdeckt. Sie gilt als ansteckender und gefährlicher als die bisherigen Varianten. In Österreich wurde die Delta-Variante nun bereits insgesamt 361 Mal festgestellt. In der letzten Mai-Woche waren es noch 18 Fälle.

Die am häufigsten vertretene Corona-Variante in Österreich ist weiterhin Alpha. Sie wurde bis zur Vorwoche insgesamt 131.457 Mal festgestellt.