Bauernhof-Brand in Kitzbühel nach 7 Stunden gelöscht

Ein Bauernhof in Kitzbühel in Tirol ist am Sonntag in Brand geraten. Ein gesamter Dachstuhl stand in Flammen, die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Nach rund 7 Stunden konnte der Brand gelöscht werden. Der Brand hatte offenbar in einer Scheune begonnen, die Ursache war aber vorerst unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.

Während dem Brand sind keine Menschen oder Tiere auf dem Bauernhof gewesen. Insgesamt waren 261 Feuerwehrleute im Einsatz. Es standen auch 15 Atemschutz-Trupps im Einsatz.