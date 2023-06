Auch in Italien gibt es jetzt ein Kaffeehaus Sacher

Das Wiener Kaffeehaus Sacher ist in der ganzen Welt bekannt. Nun wurde zum ersten Mal ein Kaffeehaus Sacher im Ausland eröffnet. Und zwar in der italienischen Stadt Triest. Das Kaffeehaus wurde vergangenen Donnerstag eröffnet. Es kamen so viele Kunden, dass schon am Samstag alle Sacher-Torten ausverkauft waren. Das Kaffeehaus Sacher ist berühmt für seine Sacher-Torten. Am Sonntag blieb das Kaffeehaus in Triest geschlossen.

Es soll erst wieder am Dienstag geöffnet werden. Bis dahin sollen nämlich aus Wien neue Sacher-Torten geliefert werden. Die Sacher-Torte wird seit dem Jahr 1832 in Wien in Handarbeit zubereitet. Also seit mehr als 190 Jahren.