Am Flughafen Wien wurden getrocknete Seepferdchen im Gepäck gefunden

Am Flughafen Wien in Schwechat wurden 49 tote Seepferdchen in einem Koffer entdeckt. Diese Tiere sind geschützt. Die Einfuhr von diesen toten Tieren ist daher verboten. Die toten Tiere wurden einbehalten. Der Mann, der die Tiere schmuggelte, muss 500 Euro Strafe zahlen.

Die Tierchen waren getrocknet. Sie sollten zu Pulver verarbeitet werden. Dieses Pulver wird in traditioneller chinesischer Medizin verwendet. Für diese Art von Medizin werden oft geschützte Tiere wie Tiger oder eben Seepferdchen getötet. Das ist verboten. Ob die traditionelle chinesische Medizin tatsächlich gesund macht, ist wissenschaftlich nicht bewiesen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++

Mehr Informationen dazu hier: