20.000 zusätzliche Tote durch Sommerhitze in Europa

Die Hitzewelle im Sommer hat in Europa laut einer Studie zu 20.000 zusätzlichen Todesfällen geführt. Die Zahl sei höher als erwartet, sagte die Klimaforscherin Chloe Brimicombe von der Universität Graz. Die Hitzewelle in diesem Sommer hatte die schwersten Auswirkungen seit dem Jahr 2003. Damals gab es in Europa mehr als 70.000 zusätzliche Todesfälle.

Die neue Studie beruht auf Daten aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Etwa die Hälfte der Todesfälle gab es in Frankreich.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

