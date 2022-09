Zwei mutmaßliche Morde von Söhnen an Vätern

Am Mittwoch hat es gleich zwei mutmaßliche Morde von Söhnen an ihren Vätern gegeben. In Innsbruck fand die Polizei einen 63-jährigen Mann tot in seiner Wohnung. Der Tote hatte Schnittverletzungen am Körper. Wenig später stellte sich der 38-jährige Sohn des Mannes der Polizei. Er sagte, dass er einen Mord begangen hätte und wurde festgenommen.

Der zweite mutmaßliche Mord geschah in der Schweiz auf einem Boot im Bodensee. Ein 37-jähriger Vorarlberger soll dort seinen 77-jährigen Vater getötet haben. Danach soll sich der Sohn selbst das Leben genommen haben.

