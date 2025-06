Tutto Venezia

Nach Rom und Sevilla in vergangenen Jahren war Venedig heuer das prägende Element der Salzburger Pfingstfestspiele. Angefangen von Monteverdi über Rossini, Verdi, Wagner, Nono oder Sciarrino bis zu einem uraufgeführten Werk von Mantovani stand die Lagunenstadt mit ihren von Licht und Leichtigkeit erfüllten Klängen im Mittelpunkt. Vivaldi und die Metarmorphosen von Ovid bildeten die Basis für eine Premiere der besonderen Art, gleichsam als Pasticcio unserer Zeit.„Hotel Metamorphosis“ spannte einen Bogen vom 18. zum 21. Jahrhundert. Das Opern-Pasticcio, bei dem ein Komponist bereits existierendes musikalischesn Material mit tänzerischen Elementen kombiniert, kam beim Publikum sehr gut an und wird im Sommer als die szenische Produktion Hotel Metamorphosis am 31. Juli wiederaufgenommen. Weitere Vorstellungen finden am 5., 10., 13. und 15. August im Haus für Mozart statt.