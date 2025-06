Der ehemalige. Vorstandsdirektor von Austrian Airlines wurde im Rahmen einer Galaveranstaltung anlässlich des Österreichischen Skål Tages 2025 in Innsbruck im Beisein vieler Skålleginnen und Skållegen, Präsidentinnen und Präsidenten aus dem In- und Ausland mit dem Skål Tourism Quality Award 2025 ausgezeichnet. Im Rahmen seiner Laudatio umriss Dr. Franz Heffeter, Präsident Skål International Europe die jahrelangen Verdienste des Ausgezeichneten, speziell dessen intensives Bestreben den Skål-Gedanken „Freundschaft“ speziell auch „Doing Business Among Friends“ mit Leben zu erfüllen. Birger Bäckmann, ehemaliger Weltpräsident von Skål International, überreichte ein originelles Erinnerungsgeschenk, ein Schnapsglas mit drei Kelchen, um an die erste Begegnung mit dem Ausgezeichneten beim Skål Weltkongress in Finnland, welcher vor vielen Jahren stattgefunden hat, zu erinnern. Skål Austria Präsidentin Sylvia Liebisch und der Skål Europe Präsident Dr. Franz Heffeter überreichten Ehrenpräsident Mario Rehulka die ehrenvolle Urkunde und eine Stehle als Zeichen der besonderen Anerkennung.