Monteverdis L`Orfeo mit Standing Ovations

Zusammenfassung

Die Stiftung Mozarteum präsentierte bei der diesjährigen Mozartwoche in Salzburg eine Neuproduktion von L' Orfeo. „Destination Mozart“ gilt als das heurige zentrale Motto und zeigt die vielen Zusammenhänge, Parallelen und wechselseitigen Einflüsse von Monteverdi, Bach, Händel, Haydn und Mozart, die eindeutig miteinander verbunden sind. In Monteverdi´s Favola L´Orfeo besiegte bereits um 1600 die Macht der Musik sogar den Tod und das Stück gilt gleichzeitig als ein wichtiger Meilenstein sowie erste Oper nördlich der Alpen - die dann um 1900 von Mozart wiederentdeckt wurde. Die heurige L´ Orfeo – Produktion unter Regie von Nikolaus Habjan ist an jene der Semperoper Dresden angelehnt. Acht Hände für eine Puppe sind eine logistische Herausforderung auf der Bühne: Zwei Puppenspieler, und der Hauptdarsteller führen die Puppe im Leinentuch über die Bühne, die Jakob Brossmann mit einer eine Treppe gestaltet hat, die die Ober- und Unterwelt trennen. Fantastisch auch die Kulisse: Ein knorrig-alter Olivenbaum und eine weiße Scheibe und dahinter riesige Sonnenscheibe, abgelöst danach durch die Unterwelt mit den Geistern und toten Seelen. Die Hauptrolle des Orpheus singt der Leiter der Mozartwoche - Rolando Villazón - höchstpersönlich. Und das wie von ihm gewohnt in voller Emotion. Christina Pluhar leitet das Ensemble L'Arpeggiata – beeindruckend ist vor allem der Klang der Posaunen und die geschmackvollen Kostüme von Cedric Mpaka. Das Publikum bedankt sich mit Standing Ovations.