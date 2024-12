Weihnachtsmann oder Christkind: Woran glaubt Österreich?

Im Gegensatz zum Weihnachtsmann hat das Christkind nur einen geistigen Vater: Martin Luther . Der Reformator wandte sich von der Heiligenverehrung der Kirche ab, somit konnte er auch nichts mit dem Nikolaus als Gabenbringer anfangen. Er dachte sich die Figur des Heiligen Christ aus. In Folge der Gegenreformation und der speziell im Barock ausgeprägten Verehrung des Jesuskindes wandelte sich der als Mann gedachte Heilige Christ zum niedlichen Christkind . Trotz seiner lutheranischen Geburt wurde es mit offenen Armen in der nunmehr katholischen Kirche aufgenommen.

Dann sind die Figuren also Konkurrenten?

Nein, im Grunde nicht. Laut Volkskundeforschung traten sie regionsweise unterschiedlich auf und manchmal sogar als Duo, auch in Österreich bis weit in das 20. Jahrhundert. In Deutschland ist der Weihnachtsmann heute noch verbreiteter als das Christkind, ebenso in der Schweiz.