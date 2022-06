Internal Shower Drink: Das verspricht der neue Tiktok-Wellnesstrend

In nur wenigen Tagen generierte der Hashtag #internalshower auf Tiktok ĂŒber 42 Millionen Views. Das Interesse am gallertigen GetrĂ€nk ist also groß. Kann es aber auch halten, was es verspricht? "Chiasamen sind eine sehr gute Ballaststoffquelle", sagt die Gastroenterologin Reena Chokshi im GesprĂ€ch mit health.com. "Kombiniert mit reichlich FlĂŒssigkeit, können sie dabei helfen, den Darm in Bewegung zu bringen."

Alternativen

Dabei gilt es aber, die richtige Menge an Chiasamen zu verwenden - zuviel des Guten sorgt erst recht fĂŒr BlĂ€hungen und Durchfall. Mehr als zwei Esslöffel sollten es daher nicht sein. DarĂŒber hinaus sollte man sowieso eher auf eine ausgeglichene ErnĂ€hrung und ausreichend FlĂŒssigkeitszufuhr achten, statt sich auf den neuesten Gesundheitshype zu verlassen.

Man muss sich auch nicht unbedingt damit quÀlen, die Internal Shower auf ex zu trinken: Die Chiasamen kann man genauso gut auch ins Joghurt, in die Haferflocken oder Smoothies mixen.