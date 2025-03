Vom Laien zum Experten: Wie man eine Weinnase trainiert

Wer mit Weinkennern am Tisch sitzt, kommt sich schnell ahnungslos vor. Da fallen Sätze wie: „Der erste Duft erinnert an frische Zitrusfrüchte und grünen Apfel, auch ein Hauch von Zitronengras ist auszumachen. Unter der Fruchtigkeit erkennt man eine subtile mineralische Note.“ Das Glas halten die Kenner locker lässig am Fuß und schwenken es in kleinen kreisenden Bewegungen. So unterstreichen sie ihr Expertentum.

Für Nicole Lagler war all das anfangs eine fremde Welt. Als sie in das gleichnamige Weingut in Spitz/Donau eingeheiratet hatte, war sie alles andere als eine Weinkennerin. Sie schenkte zwar den Gästen den Wein in die Gläser, konnte aber mit Begriffen wie Abgang, Tannin oder Barrique wenig anfangen. Ein Umstand, der die Juniorchefin nicht sonderlich glücklich machte. Das war auch ihrem Schwiegervater nicht entgangen.

Er nahm sie eines Tages zur Seite und verriet ihr ein Geheimnis. „Er hat mir gezeigt, wie Profis lernen, ihre Nase zu schulen, um einzelne Aromen zu erkennen und von anderen zu unterscheiden.“