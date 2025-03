Turracher Höhe: Skisaison-Ausklang im Schottenrock

Die Wintersaison endet auf der Turracher Höhe mit dem Kilt-Skitag. Statt in die Skiwäsch’ schlüpft man in den Schottenrock. Wo es noch einen kuriosen Kehraus gibt.

Highland-Games mit speziellen Bewerben inklusive dem einen oder anderen Glas Whisky – das gibt es nicht nur in Schottland. Am 5. April können sich Kälteresistente während des Kilt-Skitags auf der Turracher Höhe bespaßen lassen. Statt Baumstämme muss man hier Autoreifen so weit wie möglich werfen, Geschicklichkeit statt Urkraft ist beim „Zaunringlan“ gefragt und die Disziplin „Maßkrug stemmen“ dürfte routinierten Skitouristen wenige Probleme bereiten. Anspruchsvoll wird es wohl für jene, die den Rock traditionell wie die Schotten tragen – also ohne (Ski)-Unterwäsche.

© Rene Krammer Ob man auf der Piste unterm Kilt Unterwäsche trägt, wird nicht kontrolliert.

Später Schnee Glück für die Veranstalter: Nach dem sehr schneearmen Winter auch auf der Turrach hat es vor Kurzem erstmals seit November ein paar Tage lang nochmal so richtig geschneit. Damit ist in dem Skigebiet am Rand der Nockberge die Saison bis Ende April so ziemlich gesichert. Liegen die Talstationen doch schon auf 1.760 Metern, hinauf geht es auf beiden Seiten des noch zugefrorenen Turracher Sees aber auch nur bis auf 2.205 Meter.

© Wolfgang Godai Dank der jüngsten Schneefälle in der Region reicht die heurige Saison wohl weit in den April hinein.

Für Carving-Feinspitze Mit den 43 Pistenkilometern gehört man in Österreich zwar nur zu den mittleren Skigebieten, aber speziell Carving-Feinspitze mögen es hier besonders. Der Grund: Die längeren Abfahrten sind richtig breit und frei von Hindernissen, was das Carving so richtig angenehm macht. Empfehlenswert sind da die Schafalmabfahrt unterhalb des Kornock-Gipfels und die lange Eisenhut-Piste mitten durch dichte Zirbenwälder entlang der Turrachbahn. Dort ist auch am wenigsten los, womit man nicht ständig anderen ausweichen muss.

Weitere Events in Österreich

© Zillertal Arena Lederhosen Wedeltage Wer sich gern in Tracht schmeißt, sollte zu den Lederhosen Wedeltagen in der Zillertal Arena schauen (von 11. bis 13. April). Denn wer dort in Dirndl oder Lederhose Ski fährt, bekommt den Tagespass um 35 Euro (Normalpreis: 76 Euro). Dazu gibt es verschiedene Events, eine große Party am Samstag in der Krocha Alm und ein Weißwurstfrühstück am Sonntag. zillertalarena.com/wedeltage © Getty Images/iStockphoto/extravagantni/IStockphoto.com Tor und Loch Mit der Kombination aus Ski und Golf wird der Übergang vom Winter in den Frühling gefeiert. Während auf den Bergen noch Schnee liegt, sind im Tal die Golfplätze schon grün. Beim Kombi-Event im Gasteinertal fahren Teilnehmer zuerst einen Riesentorlauf und treten dann am Golfplatz an. In Zell am See-Kaprun steigt von 7. bis 11. Mai die Ski und Golf Weltmeisterschaft. gastein.com; skigolfworldcup.com





Stärker frequentiert sind die größtenteils einfacheren Hänge auf der Westseite des zugefrorenen Sees, über den man sich per Skitaxi ziehen lassen kann. Eine Skischaukel der seltenen Art. Ein Gag: die Talstation der Kornock steht in der Steiermark, wenn man oben den Sessellift verlässt, ist man bereits in Kärnten. Die Grenze erkennen Eingeweihte daran, dass die letzten drei Liftstützen nicht mit einer gelben Kugel zur besseren Sichtbarkeit ausgestattet sind. Denn die gehören zu Kärnten, und dort war das nie gesetzlich verpflichtend.

Eines der Schmankerln, die man von „Almbutler“ Christian erfährt, der im Gegensatz zum bekannten Turracher Pistenbutler nicht mit Smoking, Kärntner Sekt und „Bergbauernhof-Eis“ zur Stärkung der Touristen unterwegs ist. Er kümmert sich um Gäste, die die Natur genießen wollen. Er begleitet Schneeschuhwanderer mit kulinarischen Gustostückerln entlang der drei Seen auf der Passhöhe, zeigt Langläufern einsame Loipen mit Blick auf die Nockberge und organisiert Überraschungsevents. Wo die Gäste mit einem Skidoo fahren dürfen Er weiß auch, welche Betriebe spezielle Services anbieten. So soll die Sonnalm-Hütte der einzige Ort in Österreich sein, wo die Gäste selbst mit einem Skidoo fahren dürfen. Natürlich erst ab 16.30 Uhr, wenn die Hänge größtenteils geleert sind. Einschränkung: Aufpassen, wo man hinfährt, denn es ist nur auf steirischem Gebiet erlaubt – der Kärntner Teil gehört zum geschützten Biosphärenpark.

Anreise Von Wien mit Süd- und Murtalbahn bis Predlitz, weiter auf den Pass mit Taxi oder Hotelshuttle Event Der „9. Kiltskitag“ findet am 5. April statt, Anmeldungen: turracherhoehe.at 43 Pistenkilometer gibt es im Skigebiet Kulinarik Haubenlokal Bergmann (gasthauszumbergmann.at); Tipp: Hirschbratwürstel auf der Seebachhütte Übernachten Die Unterkünfte auf der Turrach sind gut gebucht, im luxuriösen Hochschober muss man lange im Voraus reservieren, hochschober.com.

Preiswerter und nah bei den Sesselliften ist das Schlosshotel Seewirt, schlosshotel-seewirt.com

Dalken mit Schwarzbeeren Kulinarisch bietet die Turracher Höhe das gängige Hüttenessen, für Feinschmecker gibt es abends ein verlockendes Angebot. Im Ort Turrach, zehn Fahrminuten vom Skigebiet entfernt, befindet sich das „Wirtshaus des Jahres“ im Gault&Millau 2017 (aktuell eine Haube). Empfehlenswert ist das Wild, die Hirsche stammen aus der eigenen Jagd aus den Wäldern ringsum. Dessert-Tipp: die Dalken, eine butterweiche Mehlspeise, köstlich mit Schwarzbeeren.